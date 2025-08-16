Cem Duman Gözaltına Alındı

CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cem Duman isimli avukatın, Selahattin Yılmaz’ın liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı bilgisi edinildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde dün sabah yapılan operasyonda, Yılmaz ile birlikteliği değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında 2 avukat bulunmakta ve Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimiyle olan bağlantısı dikkat çekmişti.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR ARASINDA CEM DUMAN VE SEMRA ILIK VAR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman ve diğerinin de Semra Ilık olduğu tespit edildi. Cem Duman, son dönemlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullandığı içeriklerle medya gündemine gelmişti. Duman, sosyal medyada adeta Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içerisindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor ve kendisine Külliye’den hediyeler geldiğini iddia ediyordu.