Cem Duman Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN AVUKAT

Cem Duman isimli avukatın, Selahattin Yılmaz’ın liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün sabah yapılan operasyonda Yılmaz ile birlikte hareket ettiği düşünülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte Selahattin Yılmaz’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yakınlığı da dikkat çekti.

ŞÜPHELİLER ARASINDA İKİ AVUKAT YER ALIYOR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu belirlenirken, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu tespit edildi. Cem Duman son günlerde lüks yaşam tarzıyla, altın kaplama makam odasıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Duman, sosyal medya üzerinden sanki Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içindeymiş gibi görünmeye çalışarak, kendisine Külliye’den hediyeler gönderildiğini iddia ediyordu.