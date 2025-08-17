Gündem

Cem Duman Gözaltına Alındı

cem-duman-gozaltina-alindi

GÖZALTINA ALINAN AVUKAT

Cem Duman isimli avukatın, Selahattin Yılmaz’ın liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün sabah yapılan operasyonda Yılmaz ile birlikte hareket ettiği düşünülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte Selahattin Yılmaz’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yakınlığı da dikkat çekti.

ŞÜPHELİLER ARASINDA İKİ AVUKAT YER ALIYOR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman olduğu belirlenirken, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu tespit edildi. Cem Duman son günlerde lüks yaşam tarzıyla, altın kaplama makam odasıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Duman, sosyal medya üzerinden sanki Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içindeymiş gibi görünmeye çalışarak, kendisine Külliye’den hediyeler gönderildiğini iddia ediyordu.

ÖNEMLİ

Gündem

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Gündem

Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.