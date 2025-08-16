Cem Duman Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Cem Duman isimli avukatın, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün sabah düzenlenen operasyonda Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimine yakınlığı da dikkat çekmişti.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ

Gözaltına alınan avukatlardan birisinin Cem Duman olduğu, diğerinin ise Semra Ilık olduğu tespit edildi. Cem Duman, son günlerdeki sosyal medya içerikleriyle dikkat çekmiş, lüks yaşam tarzı ve altın kaplama makam odası gibi detaylarla gündeme gelmişti. Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak paylaşımlarda bulunmuş ve sanki Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişki içindeymiş gibi içerikler paylaşırken, kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ediyordu.