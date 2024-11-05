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Cem Gölbaşı’nın Tutuklanması Gerçekleşti

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GÖZALTINA ALINANLAR arasında ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı. Bu kişiler arasında Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı bulunuyor. Gözaltına alınanların, Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) lideri olan Gölbaşı’nın sosyal medyada paylaştığı video sonrası şüpheli durumuna düştüğü ifade ediliyor.

SUÇLAMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Düzenlenen operasyonda, “gasp”, “yağma”, “eziyet etme”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlamalarla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Cem Gölbaşı, İ.A., S.Ş., Ş.B. ve U.Ö., tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

SAVCILIK İFADELERİNİN SONUÇLARI

İfadeleri alınan şüphelilerden Cem Gölbaşı ve diğer 4 kişi, “birden fazla kişi ile iş yerinden yağma” ve “eziyet etme”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” gibi suçlardan tutuklandı. Diğer şüpheliler H.M.Ş. ve Y.A. hakkında ise “birden fazla kişi ile tehdit” suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Süreç devam ederken, konunun detayları ve gelişmeleri merakla takip ediliyor.

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