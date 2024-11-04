Cem Gölbaşı Tutuklandı, 4 Kişiyle Birlikte

BAĞCILAR’DA TUTUKLAMALAR

Bağcılar’da, kendisiyle alay ettiğini iddia eden B.İ.’yi alıkoyarak ona peruk giydiren ve o anları sosyal medyada paylaşan Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ile birlikte hareket eden 4 kişi tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILANLAR

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından gerçekleşti. Olayın detayları ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği dikkatle takip ediliyor.