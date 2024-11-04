Cem Gölbaşı ve Arkadaşları Tutuklandı

BAĞCILAR’DA TUTUKLAMALAR

Bağcılar’da, alay konusu olduğunu öne süren B.İ.’yi alıkoyarak ona peruk giydirip bu anlara ait videoları sosyal medyada paylaşan Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ile birlikte hareket eden 4 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisiyle dalga geçen B.İ.’nin iş yerine gitti. B.İ.’yi darbeden grup, bir süre burada kaldıktan sonra B.İ.’yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

DARGINLIK VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Şüpheliler, B.İ.’ye peruk taktırarak kendisinden özür dilettikleri dakikaları videoya çekip sosyal medya üzerinde paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından B.İ., polise giderek şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Polis, bu konuda inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ile birlikte hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi ve operasyona geçildi.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda, Cem Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. ‘yağma’, ‘eziyet etme’, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı. H. M. Ş. ve Y. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERLE DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin B.İ.’ye ait iş yerindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, şüphelilerin B.İ.’yi tekmelediği ve daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı. Ayrıca, B.İ.’nin peruk takarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.