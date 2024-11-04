Cem Gölbaşı Ve Diğerleri Tutuklandı

GÖLBAŞI VE EKİBİ TUTUKLANDI

Kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği B.İ.’yi alıkoyarak peruk giydiren ve bu anları videoya çekip sosyal medyada yayınlayan Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ile birlikte hareket eden 4 kişi tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisi ile alay eden B.İ.’nin iş yerine giderek onu darbetti. Şüpheliler iş yerinde kısa bir süre kaldıktan sonra B.İ.’yi yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

DARBE VE PAYLAŞIM SONRASI ŞİKAYET

B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları kaydeden şüpheliler, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar sonrası B.İ., polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Gölbaşı ile beraber hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri belirlendi ve şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENE MALZEMELER

Yapılan operasyonda, Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.