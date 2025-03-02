Cem Köksal’a Adli Kontrolle Serbestlik

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması hakkında bir e-posta gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi suçu gerekçesiyle resen bir soruşturma başlatmıştı. Köksal, bu soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

yurt dışı çıkış yasağı uygulatıldı

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cem Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Köksal, hakiminin uyguladığı yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.

ifadesi basına yansıdı

A Haber’de yer alan habere göre, Cem Köksal’ın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesi belli oldu. Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğu bir maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ama sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim” dedi.

eleştirinin nedenini açıkladı

Mesajın sosyal medyaya sızdığını belirten Cem Köksal, “Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak isteniyor. Yapılan yazışmalarda din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir.” şeklinde ifade etti.

kurumsal iletişimin önemi

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok kişiye ulaştığını dile getiren Köksal, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altında yatan temel konu şirketimizin prosedürlerine uyumun hatırlatılmasıydı. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerinedir” dedi.

rahatsızlık duyduğunu kabul etti

Sosyal medyada yaşanan yanlış anlamaları belirten Köksal, “Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanan süreç için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

görevinden ayrıldığını duyurdu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun malumudur.” denildi.

olayın geçmişi

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayının başlangıcıyla ilgili olarak çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Güler, “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” dedi. Güler’in e-postasına Zorlu Holding’in başka bir yöneticisi olan Cem Köksal, tepki gösterdi. Köksal, sızan mailinde Güler’i mesajı konusunda uyardı ve bununla birlikte, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban Bayramları bulunuyor. Bunlar dışındaki dini günlerin kurumsal olarak kutlamasını yapmak doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruş sergiliyoruz. Çok uluslu bir şirket olmayı hedefliyoruz ve her dinden ve milletten çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Bu konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu tekrarlama.” dedi. Bu mesajlaşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştirilere neden oldu.