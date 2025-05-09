“Cem Köksal Beraat Etti!”

DAVA AÇILMASI VE İLK DURUŞMA

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında, çalışanlarının ramazan ayının kutlanmamasına dair bir mail gönderdiği iddiasıyla, “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşma, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve sanık Cem Köksal avukatı ile birlikte katıldı.

KÖKSAL’IN SAVUNMASI

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu ifade eden Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” diyerek savunma yaptı. Olay günü, Ergün Güler’in malini gördüğünü ve birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne durumu sorduğunu belirten Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişti. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” dedi.

HAKİMİN SORUSUNA YANIT

Hakim, Köksal’a mesajın neden kendisini rahatsız ettiğini sordu. Köksal, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanıyor. Dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkimiz yok. Ramazan ayının kutlanması değil, kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı” şeklinde yanıt verdi.

ŞİKAYET VE BERAAT

Dava sırasında mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Abi kardeş gibi çalıştık. Nitekim 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından eylem olmamıştır. Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme, sanık Cem Köksal’ın üzerine atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.