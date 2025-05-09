“Cem Köksal Beraat Etti.”

DAVA AÇILDI

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlara ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili bir e-posta göndermesi sebebiyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava süreci, bugün başlayan ilk duruşma ile hız kazandı.

DURUŞMA DETAYLARI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanık Cem Köksal avukatıyla katıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” ifadelerini kullandı. Olay günü akşam saatlerinde Ergün Güler’in malını gördüğünü ve birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu belirten Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün Bey’e yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” diye açıkladı.

HAKİMİN SORUSU

Hakim, Köksal’a mesajın neden kendisini rahatsız ettiğini sordu. Köksal, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün Bey’e dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkimiz yok. Ramazan ayının kutlanması değil kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı” şeklinde yanıt verdi.

MAĞDURUN İFADESİ

Dava dosyasında mağdur olarak yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler ise 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Abi kardeş gibi çalıştık. 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından bir eylemi olmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

BERAAT KARARI

Alınan savunmaların ardından mahkeme, ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Cem Köksal’ın “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.