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Cem Küçük’ten Cem Boyner İddiası

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ŞAFAN OPERASYONLARINDAN SONRA ZİFİR KARA AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin gündemini altüst eden şafak operasyonlarının ardından gazeteci Cem Küçük’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Gezi Parkı soruşturmasında yeni bir gözaltı sürecinin yaşanabileceğini vurgulayan Küçük, ünlü iş insanı Cem Boyner’in de dosyada yer aldığını iddia etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA YENİ BOYUTLAR

Cem Küçük, Ekol TV’de gerçekleştirdiği değerlendirmede Gezi Parkı soruşturmasının farklı boyutlarına dikkat çekti. “Gezi’nin bir ‘Halk TV’ ayağı olacak, iş adamları ayağı olacak ve gazeteciler ayağı olacak” diyen Küçük, soruşturmanın kapsamının genişleyeceğini ifade etti.

CEM BOYNER İNCELEME ALTINDA

Küçük, Cem Boyner’in de soruşturma kapsamındaki incelemesinin sürdüğünü açıkladı. “Tutuklanır demiyorum ama ifadesine başvurulabilir, gözaltına alınabilir” diyerek Boyner’in dosyada yer aldığını öne sürdü.

SORUŞTURMANIN GİZLİ KALAN YÖNLERİ

Cem Küçük, dosyanın gizli olduğunu ancak savcıların dosya adlarını gizlemediğini belirtti. “Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalar açıktı ama içeriği bilinmiyordu. Hala bazı şeyler bilinmiyor” şeklinde ifade ederek soruşturmanın seyrine dair ipuçları verdi.

Sonuç olarak, Cem Küçük’ün açıklamaları Gezi Parkı soruşturmasının yeni bir boyut kazanabileceğini gösteriyor. Kamuoyu, ilerleyen aşamalarda nelerin yaşanacağını merakla takip ediyor.

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