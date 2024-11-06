Cem Uzan’dan Trump’a Dikkat Çeken Mesaj

TRUMP’IN BAŞKANLIK YOLUNDAKİ ADIMLARI

Donald Trump, dört yıl aradan sonra yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51’ini alarak rakibi Kamala Harris’i geride bırakan Trump’ın, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de başarılı olması bekleniyor.

UZAN’DAN DOSTLUK MESAJI

Cem Uzan, 2002 seçimlerinde kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti ile Türk siyasetinde önemli bir değişim yaratmıştı. Uzan, Trump ile olan eski dostluğuna gönderme yaparak, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST…” mesajını paylaştı.