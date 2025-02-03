Cemal Can Canseven Hastanede Serum Aldı

CEVAPLARINI PAYLAŞAN CEMAL CAN

Cemal Can Canseven, hastaneden çektiği fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaştı. 2020 yılında Survivor programına katıldıktan sonra adını duyuran ve yarışmayı kazanarak şampiyon olan Cemal Can, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Instagram hesabında düzenli olarak paylaşımlar yapan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda askere gideceğini açıklamıştı.

İLETİŞİM RİCASI

29 yaşındaki Cemal Can, yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.” Bu ifadelerle arkadaşlarına seslenen fenomen, askerlik sürecine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

DUA İÇİN ÇAĞRI

Son olarak hastanede serum alırken çekilen bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Cemal Can Canseven, “Nazara geldim. Şamatacı halimden eksilme yok ama maşallah, dua zinciri oluşturma zamanımız geldi canlarım please” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu paylaşımıyla takipçilerine dua etmeleri için çağrı yaptı.