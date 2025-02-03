Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye Katıldı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu aracılığıyla yaptığı bir paylaşımda “14 Mayıs 2023’te CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Dursun’la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılıyoruz. ‘Birleşe birleşe’, ‘Direne direne kazanacağız'” sözleriyle dikkat çekti.

PARTİYE KATILMA AÇIKLAMASI

Enginyurt, yaptığı paylaşımda katılacakları CHP grubunu vurguladı ve ayrıca seçmenin güvenine değer verdiklerini belirtti. Bu açıklama, siyaset arenasında önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.