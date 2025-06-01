Cemil Tugay, Çöp Topladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı ve bunun sonucunda İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs’da greve çıktı.

ESNAF VE VATANDAŞ KAYGILI

Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmette aksamalar yaşandı. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi bölgelerde çöp yığınları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezdiği yerlerde biriken çöpler ve yaydığı kötü kokular, hem esnafı hem de bölge halkını rahatsız etmeye başladı.

BAŞKAN TUGAY’IN SENDİKAYA TEPKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Tugay, “Grev öyle ya da böyle son bulacak. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilerimizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim” dedi.

GREVE SAYGI VE KÜLTÜRÜNÖ YÜCELTME ŞANSI

Başkan Tugay, grevdeki işçilere çağrıda bulunarak, “Sevgili belediye çalışanları, grev hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Belediyenin daha fazla ücret ödeyebileceğine dair kanaatiniz varsa grev yapmaya devam edin. Ama duyuyorum ki birçoğunuz mevcut durumdan yakınmakta. Sizlerin de yaşananlara anlam veremediğinizin farkındayım. Kurmaya çalıştığım tek şey mali disiplini olan bir belediye, kamu kaynağını doğru kullanan bir yönetim anlayışıdır. Hem İzmir’in hem çalışanlarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayım. Burada görev size düşüyor. Lütfen sendika yetkililerinin makul tekliflerle gelmesi için elinizden geleni yapın, hepimiz için çok geç olmadan.” ifadelerini kullandı.

GECE VAKTİ SAHAYA İNDİ

Cemil Tugay, gece saatlerinde Alsancak Kordon’a giderek grevde olmayan işçilerle beraber çöp topladı. Eldivenlerini giyerek çöpleri toplayan Başkan Tugay, çöp poşetlerini kamyona yüklerken DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartışma yaşadı.