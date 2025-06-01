Cemil Tugay’dan İzmir Açıklaması: Onaya Sunacağım

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevdeki sendikayla yapılan son toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, “İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım. Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum” diye belirtti.

GREVE İLİŞKİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Üçüncü gününe giren grev sırasında taraflar yeniden masaya oturdu fakat yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Başkan Cemil Tugay, yaşanan sürece dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tugay, “Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır. Ancak yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır. Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARININ DURUMU

Başkan Tugay ayrıca, “İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir’de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım? Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım? Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?” şeklinde sorular sordu. Tugay, bütçeye ilişkin tüm açıklamalara rağmen uzlaşmaz bir tutum sergilenmesini eleştirirken, “Baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele yapılması gerektiğinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyorum. İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim” dedi.