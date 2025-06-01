Cemil Tugay, İzmir’de Onaya Sunacak

İZOMUZDA GREV SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevdeki sendikayla gerçekleştirilen son görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Tugay, “İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım. Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum” dedi.

SENDİKA GÖRÜŞMELERİ ÜÇÜNCÜ GÜNDE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz bir uzlaşma sağlanamadı, bu sebeple grev üçüncü gününde sürüyor. Bugün taraflar bir kez daha masaya oturdu ancak bu görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Başkan Tugay, sosyal medya üzerinden sürece dair detayları paylaştı. Tugay, “Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır. Ancak yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır. Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum” şeklinde ifade etti.

KAMU İŞÇİLERİNİN HAKLARINI KORUMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Tugay, ayrıca İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlarla İzmir’deki grev mitinginin karşılaştırılması gerektiğini belirtti. “Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım? Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?” diyerek, kamu kaynağıyla ilgili şeffaflık sağladıklarını, fakat buna rağmen tekliflerin kabul edilemez şekilde sunulmasının nedenlerini sorguladı.

Tugay, kendi rutininde, “Baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele yapılması gerektiğinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyorum. İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim,” ifadelerini kullandı. Eğer uzlaşmaz bir tutum ile devam edilirse, tüm tekliflerin İzmir halkının onayına sunulacağını vurguladı.