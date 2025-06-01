Cemil Tugay, İzmir Halkına Sunacak

GÖRÜŞMELERDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevdeki sendika ile yapılan son görüşmenin ardından açıklama yaptı. Tugay, “İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım. Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum.” dedi.

GREV ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlayan grev üçüncü gününde devam ediyor. Bugün, tarafların bir kez daha masaya oturmasıyla yapılan görüşmeden de sonuç alınamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürece ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Tugay, toplu iş sözleşmesinin “Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekildiğini” belirtti. Ayrıca, “Yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır. Ücret dışında kalan diğer konuları ve görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE İZMİR’DEKİ EYLEMLERİN FARKI

Tugay, İzmir’de grev mitingi yapılmasını sorgulayarak, “İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir’de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım? Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım?” dedi. Ayrıca, kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının İzmir halkına zarar verdiğinin farkında olunması gerektiğini vurguladı. “Tüm bütçeyi kalem kalem açıklamamıza rağmen, tekliflerimize uzlaşmaz şekilde yaklaşılmasının amacı nedir?” dedi.

Tugay, baskı ve otokrasiye karşı ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim” ifadelerini kullandı. “Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım.” uyarısında bulundu.