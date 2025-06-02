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Cemil Tugay, Yayında Sert Tepki Gösterdi

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GENEL-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİN GREVİ İLERLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görev yapan Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi beşinci gününe ulaştı. Bu durum, kent genelinde biriken çöplerle halkı rahatsız ediyor. Şehirde temizlik hizmetlerinin aksaması, vatandaşların şikayetlerine yol açıyor.

BAŞKAN CEMİL TUGAY’DAN MÜDAHALE

Başkan Cemil Tugay, durumu gözlemlemek ve çözüm üretmek için sahaya inerek temizlik çalışmaları yaptı. Grevi eleştiren Tugay, DİSK temsilcisiyle de bir tartışma yaşadı. Tugay, TELE1 yayınında kendisine yönelik “grev kırıcı” ithamlarına da yanıt vererek, “4,5 milyon İzmirliyi temsil ediyorum, bu ifadelerinizi düzeltin” şeklinde tepki gösterdi.

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