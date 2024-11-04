Cenaze Töreninde 4 Kişi Defnedildi

KAZA SONRASI CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Ankara-Çankırı kara yolunda dün gerçekleşen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş, oğlu Duhan Emin Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak’ın cenazeleri, aile üyeleri tarafından hastane morgundan alınarak Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne getirildi.

CENAZE NAMAZI VE DEFIN

Öğle saatlerinde köy meydanında gerçekleştirilen cenaze namazından sonra, Fatih, Ayşe ve Duhan Emin Demirtaş ile Leyla Atak’ın naaşları köy mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, ailenin yakınları ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan’ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı.