Cenaze Yanlışlıkla Gömdüler. Yanlış Anlaşıldı

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakınları, cenazeyi şehir mezarlığındaki morga teslim etti. Adıbelli’nin yurtdışında bulunan çocuklarının gelmesi için cenaze merasimi salı gününe ertelendi. Fakat, dün sabah saatlerinde morgu kontrol eden yakınları, cenazenin morgda bulunmadığını fark etti.

CENAZE YER DEĞİŞTİRDİ

Fatma Adıbelli’nin cenazesinin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi’ne götürüldüğüne dair bilgi edinen yakınları, burada defnedildiğini öğrenerek Ovakent’e gitti. Cenaze sahipleri, merhume Adıbelli’nin vefat ettiği sırada üzerinde bulunan eşyalarını buldular. Bunun üzerine, savcılık kararıyla ve jandarma eşliğinde mezar açılarak Adıbelli’nin cenazesi Kayseri’ye geri getirildi.

Ovakent’teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli’nin yakınları, yaşanan durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli’yi anneleri sanarak aldıkları anlaşıldı.

CENAZE NAMAZI VE DEFIN İŞLEMLERİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Yapılan dini törenin ardından, merhum kadın Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

