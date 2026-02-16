Cenevre’de İran ile ABD Müzakere Süreci Yeniden Başlıyor

İRAN VE ABD’DEN MÜZAKERELER İÇİN PRENSİPLER BELİRLENECEK

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Hamid Ghanbari, Cenevre’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmeler öncesinde nükleer anlaşmanın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için ABD’nin ekonomik çıkar elde etmesi gerektiğini ifade etti. Ghanbari, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın ABD’nin ticari menfaatlerini yeterince korumadığını belirterek, petrol ve doğalgaz alanındaki ortaklıklar, madencilik yatırımları ile sivil uçak alımlarının müzakere masasına getirileceğini açıkladı. Tahran’ın bu stratejiyle Trump yönetimini ekonomik kazanımlar üzerinden anlaşmaya ikna etme çabası içinde olduğu vurgulandı.

GÖRÜŞMELERDE TRUMP’IN TEMSİLCİLERİ YER ALACAK

ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci etabı için taraflar Cenevre’de bir araya geleceği bildiriliyor. ABD heyetinde Donald Trump’ın temsilcileri olan Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in yer alacağı, İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin liderlik edeceği kaydedildi. Umman’ın arabuluculuğunda sürdürülen görüşmeler, 2015 yılındaki çok taraflı yapının aksine doğrudan İran ve ABD odaklı olarak ilerleyecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “diplomasiyi tercih ettiklerini ancak daha önce kimsenin İran ile başarılı bir anlaşma yapamadığını” ifade ederek dikkatli bir yaklaşım sergileneceğinin altını çizdi.

URANYUM SEYRELTME KONUSU GÜNDEMDE

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, müzakerelerde ele alınacak konular hakkında bilgiler verdi. Yaptırımların kaldırılması karşılığında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeye hazır olduklarını bildiren Taht-Revançi, nükleer programda teknik esneklik sinyalleri verdi. Ancak Tahran yönetimi, geçmiş müzakerelerdeki ana tıkanma noktası olan “sıfır uranyum zenginleştirme” koşulunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini yineledi. Bu durum, bölgedeki askeri yığınağını artıran ve İran’ın petrol ihracatını engellemeye çalışan ABD’nin uzlaşma arayışında en kritik pazarlık maddesi olmaya devam ediyor. ABD’li yetkililer ise, ABD’nin bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdiğini ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda uzun süreli bir askeri harekâta yönelik hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.