Cengiz Ünder İçin Girona Anlaşması Yakın

SON GELİŞMELER

Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali gündemde olan Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa’da transfer dönemi sona ermek üzereyken milli futbolcu Cengiz Ünder’in yeni takımının belli olduğu duyuruldu.

CENGİZ ÜNDER’İN DURUMU

15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye katılan Cengiz Ünder, beklentileri bir türlü karşılayamadı ve geçen sezonun ikinci yarısını Los Angeles FC’de kiralık olarak değerlendirdi. Sezon sonuyla sarı-lacivertlilere dönen Ünder, maalesef takıma uyum sağlayamadı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder için gelen transfer tekliflerini incelemeye aldı. Kulislerde dolaşan son haberlere göre, transfer döneminin bitimine saatler kala La Liga temsilcisi Girona, Cengiz Ünder için girişimlerini hızlandırdı ve transfer sürecinin sonuçlanma aşamasına geldi.