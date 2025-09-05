Cengiz Ünder İle Anlaşma Sağlandı

TRANSFER GÜNDEMİNDE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan milli futbolcu Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme ortaya çıktı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kalırken, Cengiz Ünder’in yeni adresinin merakla beklenen duyurusu gerçekleştirildi.

CENGİZ ÜNDER’İN YENİ ADRESİ BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe’ye 15 milyon euro bonservisle katılan Cengiz Ünder, burada beklentileri bir türlü karşılayamamıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Los Angeles FC’de kiralık geçiren Ünder, sezonun sonunda sarı-lacivertli ekibe geri döndü. Ancak, takıma bir türlü entegre olamayarak göze girmekte zorlandı.

Fenerbahçe yönetimi, milli oyuncu Cengiz Ünder için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, transfer döneminin bitimine saatler kala La Liga temsilcisi Girona, Cengiz Ünder için girişimlerini artırdı ve mutlu sona yaklaşmış durumda.