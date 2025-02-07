Cengiz Ünder’in Transferine Engeller Çıkıyor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un liderliğindeki takım, peş peşe gerçekleştirdiği transferler sonrası yeni ayrılıklar konusunda netleşiyor. Takımın önemli oyuncularından Cengiz Ünder, beklenen performansı gösteremediği için Mourinho tarafından takımdan gönderilecekti, ancak transfer süreciyle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Fenerbahçe’de son dakika gelişmeleri sürerken, Mourinho’nun istemediği futbolcuların yeni takımları da belirginleşiyor. Sarı-lacivertliler, üst üste yaptıkları yıldız transferlerle taraftarını sevindirmeyi başardı.

UEFA LİSTESİNDE YENİ İSİMLER

Fenerbahçe son olarak Milano’dan gelen yıldız savunmacı Milan Skriniar, Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca ve Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic’i UEFA listesine ekledi. Listede yer alan diğer oyuncular arasında ise Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın sıralanıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçını 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Kadıköy’de oynayacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

CENGİZ ÜNDER’İN GELECEĞİ

Transfer dönemi boyunca gündemde kalmayı başaran Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Ünder, Rus basınında çıkan haberlere göre Spartak Moskova’ya teklif edildi. Ancak bu teklif kabul görmedi. Spartak Moskova, Cengiz Ünder’i reddederek diğer transfer seçeneklerine yönelme kararı aldı. Bu durum, Ünder’in geleceği hakkında soru işaretleri bırakıyor.