Çerçioğlu AK Parti’ye Katıldı!

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN YENİ GELİŞMELER

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki üç ilçe belediye başkanının, AK Parti’ye katılacağına dair yapılan açıklamalar, siyaset arenasında hareketlilik yarattı. Özlem Çerçioğlu, kendisi ve diğer belediye başkanlarının CHP içinde yaşadıkları zorluklarla ilgili olarak partinin yetkililerine çeşitli defalarca başvuruda bulunduklarını, ama bu girişimlerin hiçbir sonuç vermediğini ifade etti.

HEDEF GÖSTERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşanan anti-demokratik uygulamalara dair endişeleri olduğunu belirten Çerçioğlu, “Yaşadığım durumlara ek olarak hem benim temel prensiplerim hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakına bağlılık nedenleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ile yoluma devam etmem mümkün değildir.” dedi. Özellikle bu noktaya gelinmesinin önlenmesi için her düzeyde dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirmesine rağmen “şahsım ve ailem hedef alındı.” şeklinde açıklamada bulundu. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Çerçioğlu, istifa ettiğini duyurdu ve ardından AK Parti binasına yöneldi.

AK PARTİ’YE KATILIYOR

Çerçioğlu, istifa açıklamasının hemen ardından AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Burada basın mensuplarına kısa bir görüntü veren Çerçioğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından bugün AK Parti’ye resmi katılımının yapılması bekleniyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NU TANIMAK

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak dikkat çekiyor. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili olarak 22. ve 23. dönem TBMM’de görev aldı. 2014’te Aydın büyükşehir statüsü kazandığında, ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. Ardından 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine giriş yaptı. Çerçioğlu, 2002 yılından itibaren CHP’de siyasi hayatına devam ediyordu.