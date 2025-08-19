Gündem

Çerçioğlu’ndan Özel’e Suç Duyurusu

CHP’DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ’YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifasını açıklayıp Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, bu işlemi avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek gerçekleştirdi.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özgür Özel, dün akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert tepkilerde bulunarak “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” demişti.

Dünya

Beyaz Saray Zirvesinden Dört Önemli Sonuç: Ne Anlama Geliyor?

Trump’ın, Zelenski ve Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik çabaları gündeme getirdi. Toplantıdan çıkan mesajlar merak konusu oldu.
Ekonomi

TÜİK İkinci Çeyrek İşsizlik Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün ikinci çeyreğine dair iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0.3 puan artarak yüzde 8.6'ya yükseldi.

