Çerçioğlu’ndan Özel’e Suç Duyurusu

CHP’DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ’YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifasını açıklayıp Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, bu işlemi avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek gerçekleştirdi.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özgür Özel, dün akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert tepkilerde bulunarak “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” demişti.