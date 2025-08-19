Çerçioğlu’ndan Özel’e Suç Duyurusu

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yakın geçmişte CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki işlem başlattı. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir dilekçe sunarak suç duyurusunda bulundu.

ÖZEL’İN TEPKİLERİ GÜNDEMDİ

Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde Özlem Çerçioğlu’na sert sözlerle hitap etti. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” şeklinde açıklama yapan Özel, Çerçioğlu’nun siyasi duruşunu eleştirdi.