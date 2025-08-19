Gündem

Çerçioğlu’ndan Özel’e Suç Duyurusu

cercioglu-ndan-ozel-e-suc-duyurusu

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yakın geçmişte CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki işlem başlattı. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir dilekçe sunarak suç duyurusunda bulundu.

ÖZEL’İN TEPKİLERİ GÜNDEMDİ

Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde Özlem Çerçioğlu’na sert sözlerle hitap etti. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” şeklinde açıklama yapan Özel, Çerçioğlu’nun siyasi duruşunu eleştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Komisyon Yeniden Toplanıyor: Anneler Dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün gerçekleştirilecek dördüncü toplantısında şehit anneleri ve Diyarbakır anneleriyle buluşarak görüşlerini alacak.
Gündem

TBMM Önünde Beyaz Toros Yandı

Ankara Emniyeti, TBMM önündeki beyaz toros aracıyla ilgili yangın olayı hakkında bilgi verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.