Çerçioğlu’ndan Özel’e Suç Duyurusu

İSTİFA SONRASI SUÇ DUYURUSU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yollarını ayırarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldığını açıkladı. Bu süreçte, Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, bu talebini avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

ÖZEL’DEN SERT AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Aydın’da gerçekleştirdiği mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız,” sözleriyle Çerçioğlu’nun partiden ayrılışına tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Uzaklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.
TBMM Önünde Beyaz Toros Yangını!

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesi TBMM önünde beyaz bir araç yakıldı. Sürücünün, ÖTV indirimini alamadığı için bu eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

