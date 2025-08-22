Çerçioğlu: Özel Doğruyu Anlatmıyor

ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI VE GÖRÜŞMELERİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile yaptığı röportajda, AK Parti’ye geçiş sürecini değerlendirdi. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KORKU VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE YORUMLAR

Conferans sırasında, Çerçioğlu Özgür Özel hakkında korktuğu yönünde herhangi bir ifade geçmediğini dile getirdi. “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.” dedi. Özgür Özel’in, “Arkandayım korkma” dediğine dair söylediği ifadeleri de yalanladı.

SUÇ DUYURUSU VE PARTİDEN İSTİFA

Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldıktan sonra AK Parti’ye geçiş yaptığı süreçte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hakaret içerikli sözleri nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden partisine istifa ettiğini açıkladı. Parti içindeki sorunlar hakkında defalarca çözüm aramış olmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden Çerçioğlu, “Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” şeklinde konuştu.

DÜRÜSTLÜK TALEPLERİ VE SALDIRILAR

Son olarak, bu durumların yaşanmaması için her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Çerçioğlu, buna rağmen kendisinin ve ailesinin hedef alındığını belirtti.