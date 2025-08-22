Çerçioğlu, Özel Hakkında Yanlış Söylüyor

ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çerçioğlu, 9 Nisan’da Özgür Özel ile yaptığı toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. “Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE İFADALARI

Çerçioğlu, Özgür Özel’in kendisi hakkında söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı.” diyerek durumu yalanladı. Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’in “Senin arkamdayım korkma” sözlerine de açıklık getirdi. “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi.” ifadesini kullandı.

SUÇ DUYURUSU VE PARTİDEN İSTİFA

Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifasının ardından, parti genel başkanı Özgür Özel’in söylediği hakaret içerikli sözler nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 14 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından partisinden ayrıldığını duyuran Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.” şeklinde konuştu.

Çerçioğlu, yaşanan antidemokratik uygulamaların kendisi açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerinin dile getirilmesine rağmen şahsı ve ailesinin hedef alındığını belirtti.