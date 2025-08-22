Çerçioğlu, Özel’in Söyledikleri Yanlış Dedi

ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a konuştu. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME DETAYLARI

Çerçioğlu, “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var” açıklaması yaptı. Ayrıca, Özgür Özel’in “arkandayım korkma” diyerek destek verdiği yönündeki iddialara karşı çıkarak, “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi” dedi.

SUÇ DUYURUSU VE PARTİDEN İSTİFA

Çerçioğlu, CHP’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye katıldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 14 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyuran Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık” ifadelerini kullandı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Yaşanan antidemokratik uygulamalara ve kişisel ilkelerine vurgu yapan Çerçioğlu, “Hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” dedi. Buna ek olarak, her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerinin dile getirildiğini, ancak buna rağmen kendisi ve ailesinin hedef alındığını belirtti.