Çerçioğlu: Özgür Özel Yanlış Bilgi Veriyor

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılması sonrası CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile konuştu. Çerçioğlu, ”9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMELER

Çerçioğlu, Özgür Özel ile görüşmesinde korkularının olmadığını belirterek, ”Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var” dedi. Ayrıca, Özgür Özel’in kendisine yönelik daha önce söylemiş olduğu sözlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

SÜREÇ VE SUÇ DUYURUSU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi hakkında hakaret içerikli sözler söylediğini belirterek, bu sebeple avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında, ”Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiğini, buna rağmen şahsı ve ailesinin hedef alındığını belirtti.