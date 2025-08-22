Çerçioğlu: Özgür Özel Yanlış Bilgi Veriyor

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile gerçekleştirdiği söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.” ifadelerini kullandı.

KORKU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Çerçioğlu, kendisine yöneltilen korku iddialarını reddetti. “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.” şeklinde belirtti. Özgür Özel’in kendisi hakkında söylediği sözler üzerinde değerlendirme yaparak, “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi,” dedi.

SUÇ DUYURUSU SÜRECİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’den istifa ettikten sonra, Özgür Özel’in kendisine hakaret içerdiğini belirterek avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun istifası ile ilgili olarak, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık,” şeklinde sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

DEĞERLERİNE VURGU YAPTI

Çerçioğlu, açıklamalarında, “Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır,” ifadelerine yer verdi. Bu aşamaya gelinmemesi için dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini her seviyede dile getirdiklerini belirten Çerçioğlu, şahsı ve ailesinin hedef alındığını ifade etti.