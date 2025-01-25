Çerkeş’te Geleneksel Kıyafetler Sergisi Açıldı

ÇERKEŞ’TE GELENEKSEL KIYAFETLER SERGİSİ AÇILDI

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı bir sergi açıldı. Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi tarafından Çerkeş Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide, unutulmaya yüz tutmuş 82 parçadan oluşan 24 ayrı kıyafet katılımcıların beğenisine sunuldu.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, geleneksel kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılmasının elzem olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Hasan Sopacı da serginin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederken, bu eserlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

VALİ YARDIMCISI ÖNEMLİ NOTLAR VERDİ

Vali Mustafa Fırat Taşolar’ın eşi Didem Taşolar da sergide yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde Türk kadınlarının el emeği ile hazırlanan gelinlik, nişanlık ve özel günlerin kıyafetlerinin korunması amaçlı başlatılan projeden bahsetti. Didem Taşolar, Çerkeş’ten 3 yöresel kıyafetin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ve bunların oldukça beğenildiğini belirtti.

ETKİLEYİCİ BİR AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve katılımcılara sergilenen kıyafetler hakkında bilgi verildi. Geleneksel kültürün yaşatılmasına yönelik bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği ifade edildi.