Ceset 11 Yıl Sonra Bulundu!

CESDET BULUNMASI OLAYI

Kırıkkale’deki bir apartman dairesinde, 11 yıl önce kaybolan bir erkeğe ait olduğu düşünülen parçalanmış bir ceset bulundu. Olay, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak’ta yer alan 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Daire sahibi C.Ç, kiracı M.S’den kira ücretini alamayınca onu aradı. M.S’nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta vefat ettiğini bildirdi.

DOLAPTAKİ KORKUNÇ BULGU

Ev sahibi C.Ç, bu haber üzerine Kırıkkale’ye giderek dairenin kapısını çilingir aracılığıyla açtırdı. Yapılan incelemede, buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Elde edilen deliller arasında cesedin parçalanarak çöp poşetlerine yerleştirildiği ve evde bir satırın ele geçirildiği belirtildi.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, 2014 yılında kaybolduğu ilan edilen Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu ve uzun bir süre dolapta saklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ve şüphelilerin ifadeleri, polis tarafından titizlikle değerlendiriliyor.