Ceset Sayısı 434’e Yükseldi!

KENYA’DA YENİ CESETLER BULUNDU

Kenya’da aniden ortaya çıkan “açlık tarikatı” soruşturmasında yeni cesetlere erişildi. Yerel medya kaynaklarına göre, Şakahola Ormanı’nda yüzlerce insanın ölümüne neden olan bu tarikatla ilgili araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, Kilifi kasabasının Kwa Binzaro köyünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında altı mezardan beş cesedin çıkarıldığını ve kimlik tespiti işlemlerinin başladığını duyurdu. Patolog Dr. Richard Njoroge, ekipleriyle birlikte kazı çalışmalarına katıldığını ve beş cesedin çıkarıldığını onayladı.

27 ŞÜPHELİ MEZAR ARAŞTIRILMAKTA

Njoroge, bölgede 27 şüpheli mezar daha tespit ettiklerini belirterek, “Bugün altı mezardan beşinin cesedini bulduk. Ayrıca o çevrede farklı noktalarda 10 adet ceset parçası daha bulduk.” şeklinde açıklama yaptı. Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Njoroge, daha fazla ceset bulunmasını umduklarını ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

2023 Nisan ayında “açlık tarikatı”nın lideri Paul Mackenzie hakkında, kilise cemaati aracılığıyla insanlara “aç kalmaları durumunda Hz. İsa’ya kavuşacaklarını” vaadetmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Şakahola Ormanı’ndan 429 cesedin çıkartılması sonrası, 238 yetişkin ve 191 çocuğa ait davalar ayrılmıştı. Operasyonlarda tarikatın kontrolünden yaklaşık 100 kişi kurtarılmışken, çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.