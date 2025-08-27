Çeşme’de Su Kesintisi Sona Erdi

ÇEŞME’DE ZORUNLU SU KESİNTİSİ UYGULAMASI BİTİYOR

İZSU, Çeşme’deki su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su rezervinin yüzde 5’in altına inmesi nedeniyle 25 Temmuz’dan itibaren belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu durumun uzun vadede suya erişimi güvence altına almak için alındığı hatırlatıldı.

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ FAALİYETE GEÇİYOR

Açıklamada, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 2. aşama performans test sürecinin başladığı bilgisi paylaşıldı. Tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuata uygunluğunun teyit edilmesi üzerine 23 Ağustos’tan itibaren içme suyu iletim sistemine su verilmeye başlanmış. Ayrıca, suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos’ta tamamlanarak su, ilçenin içme suyu dağıtım şubesine ulaştırılmaya başlanmış.

SU KESİNTİSİ UYGULAMASI SONA ERİYOR

Bu çalışmalar neticesinde, 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi uygulanmayacağı belirtildi. Şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanarak, Çeşme ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulamasının sonlandırıldığı ifade edildi. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi ise 9 Ağustos’ta hizmete girmişti.