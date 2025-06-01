Çeşme’de Su Kısıtlaması Uygulanacak!

ÇEŞME’DE SU SORUNU KAPIDA

Kutlu Aktaş Barajı, Çeşme’ye su sağlayan önemli bir kaynak olma özelliğini sürdürüyor, ancak tatil sezonunun başlangıcında endişeler artıyor. Barajın doluluk oranı yüzde 13 seviyelerine düştü. Bu duruma karşılık olarak, Çeşme Belediyesi çeşitli önlemler almayı gerekiyor.

YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çeşme Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konutları hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, su tüketimi konusunda vatandaşlardan azami dikkat göstermelerini istiyor. Yapılan yeni uygulama çerçevesinde, işyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklandı. Oto yıkamacılar haricinde, bahçe veya evlerde motorlu taşıt yıkanması da yasaklanmış durumda.

BAHÇE SULAMA KISITLAMASI

Bunun yanında, balkonlar, bahçeler ve kapı önü gibi alanlarda halı, kilim ve paspas gibi eşyaların yıkanması da ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. Ayrıca, bahçe sulamalarına yönelik kısıtlamalar da getirildi. 30 Eylül tarihine kadar sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında bahçe sulamak mümkün olmayacak. Bu yeni önlemler, su kaynaklarının korunması amacıyla alınıyor.