Çeşme’de Su Sorunu Çözüldü

SU REZERVİ DÜŞÜYOR

İZSU tarafından yapılan açıklamada, Çeşme’de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su rezervinin yüzde 5’in altına düşmesi nedeniyle bölgede uzun vadeli su erişimini sağlamak için 25 Temmuz tarihi itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulamasına geçildiği ifade edildi.

İÇME SUYU KALİTESİ ARTIRILDI

Açıklamada, “Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 2’nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı” denildi. Ayrıca, tesisin suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemlerinin 24 Ağustos tarihinde tamamlandığı belirtildi. Bu süreçte, “24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır.”

YATIRIMLAR VE PROJELER

DSİ Genel Müdürlüğü, 1,7 milyar lira tutarındaki yatırımlarla hayata geçirilen Karareis Barajı, Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos’ta hizmete alınmıştı. Bu projeler, bölgedeki su ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlıyor.