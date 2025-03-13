Çeşme Limanı’nda Cephanelik Ele Geçirildi!

İZİMIR ÇEŞME LİMANI’NDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Çeşme Limanı’nda, bir TIR’dan indirilen 4 kolide toplam 138 tabanca yakalandı. Olayla ilgili olarak TIR şoförü gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Almanya’ya gitmek üzere Çeşme Limanı’na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen bir TIR, liman görevlileri tarafından X-Ray cihazına yönlendirildi.

TIR’DA ŞÜPHELİ DURUM

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, TIR’ın X-Ray cihazına girmeden önce bekleme yaptığını fark etti. Ekipler, TIR’ın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına birkaç koli indirdiğini tespit etti. Yapılan aramalar sonucunda, çoğunluğu “hayalet silah” olarak adlandırılan 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. TIR şoförü F.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.