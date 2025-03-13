Çeşme Limanı’nda Cephanelik Ele Geçirildi

İZMİR ÇEŞME LİMANI’NDA SİLAH ELE GEÇİRME OLAYI

İzmir Çeşme Limanı’nda, bir TIR’dan indirilen 4 koli içerisinde toplamda 138 tabanca bulundu. TIR şoförü gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde; dün akşam saatlerinde Almanya istikametine hareket eden tezgahta tekstil malzemeleri taşıyan bir TIR, liman görevlileri tarafından X-Ray cihazına yönlendirildi.

DURUMDAN ŞÜPHELENİLDİ

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, TIR’ın X-Ray cihazına girmeden önce beklemekte olduğunu tespit etti. Ekipler, bu durumu değerlendirdikten sonra TIR’ın cihaza girmeden evvel konteynerlerin yanına koli indirdiğini fark etti. Yapılan aramalar sonucunda kolilerde, çoğunluğu ‘hayalet silah’ olarak bilinen tabancalar olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. TIR şoförü F.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.