Çeşme Limanı’nda Cephanelik Yakalandı!

İZMİR ÇEŞME LİMANI’NDA KOLİLERDE TABANCA YAKALANDI

İzmir Çeşme Limanı’nda yapılan denetimler sırasında, TIR’dan indirilen 4 kolide toplamda 138 tabanca bulundu. Bu olayla ilgili olarak TIR şoförü gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ DURUMUN TESPİTİ

Alınan bilgilere göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, Çeşme Limanı’na Almanya’ya gitmek üzere gelen bir TIR, yükünde tekstil malzemesi taşırken liman görevlileri tarafından X-Ray cihazına yönlendirildi. Ekipler, TIR’ın X-Ray cihazına girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini fark etti ve bu durum şüphe uyandırdı.

KOLİLERDE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, çoğunluğu ‘hayalet silah’ olarak bilinen toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför F.A. hakkında soruşturma devam ediyor.