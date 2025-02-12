Cesur Yeni Dünya Cuma Günü Vizyonda

KÜRESEL TEHDİTLE YÜZ YÜZE

Wilson, insanların hayatını tehdit eden karanlık bir planla yüz yüze geliyor ve bu durumun gerçeklerini açığa çıkarmak zorunda. Aksi takdirde, dünya korkunç bir son ile karşı karşıya kalabiliyor. “Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya” filmi, bu heyecan dolu öyküsüyle dikkat çekiyor.

ETKİLEYİCİ OYUNCU KADROSU

Filmin etkileyici oyuncu kadrosunda Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson ve Harrison Ford yer alıyor. Her biri, hikayeye derinlik katan önemli karakterleri canlandırıyor.

YAPIM DETAYLARI

Filmin yönetmenliğini Julius Onah üstleniyor. Yapımcılığını Kevin Feige ve Nate Moore yaparken, Louis D’Esposito ve Charles Newirth yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Hikaye, Rob Edwards ile Malcolm Spellman ve Dalan Musson tarafından yazıldı. Senaryo ise Rob Edwards, Malcolm Spellman, Dalan Musson, Julius Onah ve Peter Glanz tarafından kaleme alınıyor. Filmin müziği ise Laura Karpman tarafından besteleniyor.