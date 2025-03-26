Cevdet Yılmaz’dan Erken Seçim Eleştirisi

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cevdet Yılmaz, erken seçim çağrılarıyla ilgili soruya verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında 6 partiye karşı demokratik bir yarışla yüzde 52 oyla seçildiğini hatırlattı. Yılmaz, “Herkesin özgürce yarıştığı, adil bir seçim oldu. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?” ifadeleriyle muhalefetin taleplerine eleştiri getirdi. 2028’e kadar zaman olduğunu vurgulayan Yılmaz, CHP’nin “adaylık atmosferi” yaratarak algı oluşturmaya çalıştığını savundu.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili soruya Yılmaz, sürecin yargısal olduğunu ve “siyasi” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Tutuklamada yolsuzluk ve terör boyutlarının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Dosyaya bakmadan yorum yapmak doğru değil. Hukuka güvenmeliyiz” dedi. Belediye meclisinin geçici bir başkan seçeceğini ve bunun hukuki bir tedbir olduğunu aktaran Yılmaz, “Meselenin CHP’nin iç tartışmalarını topluma mal etme çabası olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Yılmaz, CHP’nin erken seçim tartışmalarını bir strateji olarak kullandığını ileri sürdü. “2025’teyiz, önümüzde uzun bir süre var. Bu acele niye? ‘Aday olduğum için bu yapıldı’ algısı yaratılmak isteniyor” diyen Yılmaz, olmayan bir seçimi gündeme taşımanın gereksiz olduğunu vurguladı. Muhalefetin “ön seçim” hamlesini de eleştiren Yılmaz, Türkiye’nin istikrarının bu tür tartışmalarla bozulamayacağını ifade etti.

SOKAK HAREKETLERİNE DEĞİNME

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası sokak hareketlerine de değinen Yılmaz, “Marjinal gruplar Gezi benzeri bir kargaşa yaratıp ekonomiyi olumsuz etkilemeye çalışıyor. Ancak bu kısa sürede başarısız oldu. Ülkemizde huzur ve istikrar var, bunu kimsenin bozmaya hakkı yok” dedi. İktidar ve muhalefetin ekonomiye sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sokak protestolarının hukuki çerçevede yapılması gerektiğini belirtti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Yargı süreçlerinin sadece CHP’li belediyelere yönelik olduğu iddialarını reddeden Yılmaz, “Kim suç işlerse, ister iktidar ister muhalefet belediyesi olsun, yargı hesap sorar. Çoğu dosya CHP’nin kendi iç şikayetlerinden geliyor” dedi. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığını vurgulayan Yılmaz, herkesin kendini savunma hakkının bulunduğunu ekledi. Ayrıca, sosyal medyada sistematik bir yönlendirme çabası gördüğünü de iddia etti.