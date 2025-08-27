Cevdet Yılmaz, İSO toplantısına katıldı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” temalı ağustos ayı olağan toplantısına katıldı. Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada, imalat ve sanayideki gelişmelere ışık tuttu.

ELEŞTİRİLERE AÇIK OLDUKLARINI BELİTTİ

Yılmaz, konuşmasına devam ederken eleştirilere açık olduklarını vurguladı. Ancak sosyal medyada adının önüne “ekonomist” unvanı koyarak sürekli karamsarlık yayanların bulunduğunu belirtti. Bu durumun dezenformasyona hizmet ettiğini dile getirdi.

İHRACATTA TARİHİ REKORU KIRDIKLARI DUYURDU

Konuşmasında Yılmaz, “Türkiye’nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odasıdır.” diye ifade etti. Enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Yılmaz, 2025 Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını aktardı.

MAKROEKONOMİK PROGRAMIN BAŞARISI

Cevdet Yılmaz, son 2,5 yıldır uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının tüm testleri başarıyla geçtiğini vurguladı. Bu başarı sayesinde Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını ve küresel risklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini söyledi.

CARI AÇIK BEKLENTİLERİ (OVP’NİN ALTINDA)

Ekonomi politikalarının dengeli sonuçlar verdiğine dikkat çeken Yılmaz, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Bu rakamın, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında olacağını belirtti.

2026 HEDEFİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE GİRİŞ

Yılmaz, hükümetin en büyük hedeflerinden birinin 2026 yılında Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu açıklayarak, bu hedefin sürdürülebilir büyüme, ihracat artışı ve güçlü sanayi üretimi ile mümkün olabileceğini kaydetti.