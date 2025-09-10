Cevdet Yılmaz: Yıl Sonunda Yüzde 30 Bekliyoruz

EKONOMİDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Ekonomi alanında kaydedilen gelişmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Türkiye’nin uzun zamandır tartıştığı “orta gelir tuzağı”ndan çıkış yoluna değinen Yılmaz, bu yıl yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını belirtti. Ancak bu gelişmenin yalnızca rakamsal bir değişim olmadığını belirten Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” şeklinde ifadelerde bulundu.

ENFLASYON BASKILARINA KARŞI MÜCADELE

Yılmaz, hayat pahalılığına karşı etkin mücadelenin sürdüğünü vurgulayarak, “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” dedi. 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 65 olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu oranın 2024 sonunda yüzde 44’e düşeceğini açıkladı. Haziran 2024 itibarıyla kesintisiz bir düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını belirtti. Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” diye ekledi.

BÜYÜME PROJEKSİYONLARI

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli yapısını koruduğunu ifade etti. 2024 yılı için ekonominin yüzde 3,3 oranında büyümesini öngördüklerini, 2025’in ilk yarısında ise büyümenin yüzde 3,6 olacağını belirtti. Yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme tahmin ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” şeklinde konuştu.