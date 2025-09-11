Çevreyi Kirleten 7 Firmaya 8 Milyon Lira Ceza

DENETİM ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğiyle ilgili şikayetler üzerine harekete geçti ve denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan açıklamada, ilçede artan koku ve hava kirliliği şikayetlerine yönelik kapsamlı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

KAYNAK TESPİTİ VE CEZALAR

Denetimlerin yaklaşık 3 aydır Ergene ilçesinde sürdüğü ifade edilerek, kokunun kaynağını tespit etmek amacıyla hareket edildiği aktarıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 firmaya toplamda 8 milyon 692 bin 801 lira ceza kesildi.

Açıklamada, denetimlerin mesai saatleri içinde ve dışında devam edeceği bilgisi verildi. Özellikle Ergene ilçesinde Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetleri üzerine, bu bölgelerin düzenli olarak takip edilip gözlemlendiği vurgulandı. Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’nde yapılan denetimlerde atık suların mevzuatını aşan şekilde deşarj eden firmalar tespit edildi. Bunun yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde koku emisyonlarının analiz edilmesi amacıyla numune alımı yapıldı. Ayrıca, hidrojen sülfür gazı takibi için 10 noktaya pasif örnekleme tüpleri yerleştirildi. Ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemler başlatılacak.