Gündem

Ceyhan’da Suç Örgütü Çökertildi

ceyhan-da-suc-orgutu-cokertildi

ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONLARI DÜZENLEDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Ceyhan’da faaliyet gösteren bir organize suç örgütü çökertildi.

20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte şüphelilerden 10’u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye, Orta Doğu’daki Gelişmeleri İzliyor

Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail'in İran'a saldırısı üzerine güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Fidan, toplantı sonrası ülke güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
Gündem

Antalya’da 5 Yıldızlı Otelde Yangın

Alanya'daki 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde yangın çıktı, durum panik yarattı ve turistler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.