Ceyhan’da Suç Örgütü Çökertildi

ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONLARI DÜZENLEDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Ceyhan’da faaliyet gösteren bir organize suç örgütü çökertildi.

20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte şüphelilerden 10’u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.