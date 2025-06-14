Ceyhan’da Suç Örgütü Ele Geçirildi

ADANA’DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalarda, Ceyhan’da faaliyet gösteren bir organize suç örgütü etkisiz hale getirildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu operasyon sürecinde 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar, barkodlar, 4 adet kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, çeşitli silahlar ile birlikte 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, diğer 10 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.